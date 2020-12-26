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السويد تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

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السويد تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا السويد تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

05:18 م السبت 26 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت السويد اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من ، الذي يبدو أنه أسرع في انتقال العدوى، مثل الحالات التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت سارة بايفورس المسؤولة في وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي دوري إن مسافرا وصل مؤخرًا من بريطانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد ثبتت إصابته بالسلالة المتحورة الجديدة.

وأضاف ساينار ماكيتالو، الطبيب المعني بمكافحة الأمراض المعدية في منطقة سودرمانلاند، بالقرب من ستوكهولم، أن أفرادًا آخرين من أسرة المسافر أظهر فحصهم نتائج سلبية.

وقال ماكيتالو إن المسافر كان "شديد الحذر" وسعى للحد من جميع المخاطر. وظهرت نتيجة الفحص في 21 ديسمبر، وتم تأكيد إصابته بالسلالة الجديدة اليوم السبت.

وكان المسافر، الذي لم يتم تحديد نوعه الاجتماعي أو جنسيته أو عمره، قد اتبع التوصيات وعزل نفسه لدى وصوله إلى السويد.

وأوضح: "لا يمكننا استبعاد وجود حالات أخرى".

وتم توصية الوافدين من بريطانيا بدخول العزل الذاتي لمدة سبعة أيام.

وأضافت بايفورس "نقوم بجمع عينات من كل من وصل من بريطانيا منذ أكتوبر. وحثثنا كل من جاء من بريطانيا لفحص نفسه الأسبوع الجاري".

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