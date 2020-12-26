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مسؤول عراقي: نعكف على رفع الطاقة التصديرية النفطية إلى 6 ملايين برميل يوميا

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مسؤول عراقي: نعكف على رفع الطاقة التصديرية النفطية إلى 6 ملايين برميل يوميا مسؤول عراقي: نعكف على رفع الطاقة التصديرية النفطية إلى 6 ملايين برميل يوميا

مصراوي Masrawy

05:18 م السبت 26 ديسمبر 2020

بغداد - (أ ش أ):

أكد وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب أن بلاده تعكف على رفع الطاقة التصديرية لمنظومة صادراتها النفطية إلى 6 ملايين برميل.. مشيرا إلى حرص الوزارة على الإسراع في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة والتي تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية.

وقال المسؤول العراقي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت إن بلاده تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 24 خزانا تهدف إلى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من (3.5) مليون برميل إلى (6) ملايين برميل باليوم بعد عام 2023.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا، لافتا إلى أن خطط الوزارة تهدف أيضاً إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية.

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