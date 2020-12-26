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هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة

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هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة
"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة

تشهد محافظة ينبع منذ عصر اليوم السبت وحتى الآن، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة، كما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق المحافظة والمرتفعات الجبيلة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يُفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في تساقط البرد على محافظتي ينبع وبدر؛ موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.محافظة ينبع هطول أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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