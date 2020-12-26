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"ماتت أثناء الكشف".. وفاة ممرضة داخل عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم

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"ماتت أثناء الكشف".. وفاة ممرضة داخل عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم "ماتت أثناء الكشف".. وفاة ممرضة داخل عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم

مصراوي Masrawy

05:01 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظت الممرضة تدعى "شيماء س"، أنفاسها الأخيرة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها في عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم، الأمر الذي أثار حالة قلق بين فريق االتمريض

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم، يفيد بوفاة "شيماء س"، والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، وتعمل ممرضة بمستشفى العزل بالباجور، ومقيمة بسرس الليان، أثناء الكشف عليها بعيادات التأمين الصحي بشبين الكوم، وبعد سقوطها أرضًا تأكد الاطباء من وفاتها بعد الفحص.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 8629 إداري قسم شبين الكوم، وعقب العرض على النيابة العامة، قررت التصريح بدفن الجثمان.

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