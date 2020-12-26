الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث

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في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، نظيره الباطن 3/1، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب فابيو مارتينيز عند الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أضاف نواف العابد الهدف الثاني للشباب عند الدقيقة 48، وقلص فابيو النتيجة للباطن عند الدقيقة 71؛ فيما اختتم "جوانكا" ثلاثية الشباب عند الدقيقة 78.

بتلك النتيجة قفز الشباب للمركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبقي الباطن على نقاطه الـ11 في المركز العاشر.

نادي الشباب الباطن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم