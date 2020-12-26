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العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

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العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية
التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية وذلك خلال الفترة 10- 16/ ديسمبر 2020م.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1.612 مستفيدًا، وعيادة التحصين 181 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 293 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات، وعيادة الصحة الإنجابية 254 مريضًا، وقسم المصابين بالأوبئة 650 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 235 حالة، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين.

كما أجري الفحص المخبري لـ2.390 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3.229 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.106 أشخاص، وقسم التوليد 23 مستفيدًا، وقسم التنويم حالة واحدة، وقسم نقل الدم 10 مراجعين.العيادات الطبية التغذوية محافظة الحديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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