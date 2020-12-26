بحضور وزير البترول.. افتتاح أول محطة وقود بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ (صور)

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جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، محطة جازتك بشرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة غازتك.

وأكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود، ما يساعد علي تقليل نسبة استهلاك البنزين، وبالتالي توفير مليارات تصرف على شراء مشتقات البترول.

وأشاد وزير البترول بالدور الذي قام به محافظ جنوب سيناء لإنشاء هذه المحطة، وافتتاحها خلال شهرين فقط، ومن المقرر أن يجري افتتاح خمس محطات بجنوب سيناء خلال شهور، لافتًا إلى أن الوزارة دشنت علي مدار 25 عامًا 225 محطة فقط.

وأوضح أن خطة الوزارة تهدف إلى افتتاح وإنشاء 325 محطة خلال العام المقبل، ليصل إجمالي المحطات التي تعمل بالغاز المضغوط إلى 550 محطة، خاصة أن ارتفاع أسعار البنزين ساعد في انتشار تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، وهناك معرض للسيارات سيقام العام القادم، هذه السيارات ستصنع للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء بالفعل، وهذا ما تسعي الدولة إليه منذ سنوات، ومشروع تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن الوفود العادي يعد مشروع قومي بالدرجة الأولى، لكونه يساعد في الحفاظ علي البيئة وتقليل استعمال المحروقات من البنزين والتي ترتفع أسعارها كل فترة.

وأكد المحافظ أن هذه المحطة هي الأولي من نوعها في شرم الشيخ وجنوب سيناء، وجاري إنشاء عدد من المحطات لتغطية كل أرجاء المحافظة، لتكون جنوب سيناء خالية من التلوث صادر من المركبات والسيارات.