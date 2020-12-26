وفاة سادس أطباء المنيا بفيروس كورونا.. والنقابة تصدر بيانًا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

توفيّ الدكتور إسكندر صادق استشاري الأنف والأذن، في محافظة المنيا، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد، وأصدرت نقابة الأطباء بيانًا، اليوم السبت، نعت فيه الطبيب.

وتوجهت النقابة لأسرة للدكتور اسكندر صادق، بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء منذ ظهور جائحة كورونا العام الجاري، هم: الدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط، والدكتور عماد حبيب استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد بالمنيا، وسحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.