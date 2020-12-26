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إصابة شخصين إثر تصادم سيارتي نقل في قلما بالقليوبية

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إصابة شخصين إثر تصادم سيارتي نقل في قلما بالقليوبية إصابة شخصين إثر تصادم سيارتي نقل في قلما بالقليوبية

مصراوي Masrawy

04:42 م السبت 26 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب سائقان في تصادم سيارتين نقل ثلاجة على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية قلما مركز قليوب، ما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق لمدة ساعة، حتى جرى نقل المصابين للمستشفى، ورفع آثار الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث، حيث تبين أن السبب محاولة السرعة الجنونية لقائدي السيارة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بلاغا من مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية قلما دائرة المركز ووجود مصابين.

انتقل العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية، وتبين أن الحادث بين سيارتين نقل ثلاجة، وأن أحد السائقين حاول تجاوز الأخر بسرعة، مما تسبب في تصادمهما في اتجاة "القاهرة - بنها"، وأسفر عن إصابة السائقين ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

فيما دفع مجلس مدينة ومركز قليوب بمعداته لرفع السيارتين، وآثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، حيث جرى تسيير حركة المرور بالمنطقة وتجنيب السيارتين.

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