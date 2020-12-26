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الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028

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الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028
على حساب الولايات المتحدة

الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028

كشف تقرير مركز الأعمال (سي إي بي آر) للاقتصاد والأبحاث، عن أن الصين سيصبح أكبر اقتصاد في العالم؛ ليحتل المكان الذي تحظى به الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وبحسب المركز؛ فإن الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028، في توقع متقدم بخمس سنوات على التقديرات السابقة؛ وفق ما ذكره موقع "بي بي سي".

وقال المركز: إن "وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية كانت لصالح الصين، وإن إدارة بكين الماهرة للأزمة ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل".

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد الصين 5.7% سنويًّا ما بين عامي 2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويًّا من 2026 إلى 2030، كما أن من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة انتعاشًا اقتصاديًّا قويًّا عام 2021، على أن يتباطأ نمو اقتصادها إلى 1.9% سنويًّا بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.

ووفق التقرير، ستظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حتى بداية العقد الثالث قبل أن تتفوق عليها الهند، وتهبط ألمانيا من المركز الرابع إلى الخامس؛ فيما ستحل بريطانيا في المركز السادس على قائمة اقتصادات دول العالم.

وأوضح التقرير، أن أوروبا شكّلت 19% من الناتج العام في أكبر 10 اقتصادات عالمية في 2020؛ لكن ذلك سينخفض إلى 12% بحلول 2035، أو أقل، إذا كان هناك انقسام حاد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال المركز: إن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي في ارتفاع التضخم وليس تباطؤ النمو.الصين الاقتصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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