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قومي المرأة يشيد بقرار الأوقاف تعيين سيدة في منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالوزارة

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قومي المرأة يشيد بقرار الأوقاف تعيين سيدة في منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالوزارة قومي المرأة يشيد بقرار الأوقاف تعيين سيدة في منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالوزارة

مصراوي Masrawy

04:21 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، راندا صلاح محمود دسوقي لصدور قرار من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتوليها منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم، عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أنها خطوة مهمة على طريق تمكين المرأة من الوصول للمواقع القيادية بالوزارة، متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى هذا الشأن، قائلة إن تولي المرأة المصرية المناصب القيادية يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة والايمان بدورها المهم في المجتمع وحقها الذى كفله لها الدستور، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠. ​

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