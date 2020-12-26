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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التقارب والانسجام ووحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة، منها مشتركات تاريخية وثقافية وحياتية ودينية، مشيرا إلى أن نهر النيل خير شاهد على هذا.

وقال جبر - في كلمته خلال الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين في إطار أسبوعها الثاني، والتي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بالأكاديمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر - "إن الجماعات الإرهابية والمتطرفة جعلت العلاقة بين الدين والدولة علاقة عداء، وحاولوا أن يظهروا هذا التعارض بينهما في أشد صوره.. ومن هنا تأتي الأهمية العظيمة لمبادرة بناء الوعي بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام".

ومن جهته، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن مهمة الإمام في غاية الأهمية، حيث أنه يتعامل مع عقول الناس من خلال قيادة القيم وبناء القوة البشرية وتنميتها، وهو الأساس الجيد لبناء الدول القوية.​