الأزهر يدين هجوم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية "بيمي" في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي البغيض، الذي شنته جماعة ‏"بوكو حرام" ‏الإرهابية على قرية "بيمي" ‏في ولاية "بورنو" النيجيرية ذات الأغلبية المسيحية؛ مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 10 أشخاص وإصابة آخرين‎.‎

وأكد الأزهر - في بيان اليوم - أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب ‏والخوف في قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة ‏والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وشدد على أن الاعتداء على ‏النفس أو دور العبادة عمل ‏إرهابي جبان لا يصدر إلا من نفوس تجردت من كل معاني الإنسانية والرحمة، ولم تضع اعتبارًا ‏لأي تعاليم لدين سماوي أو خلق إنساني، ولم تؤمن بالله حق الإيمان ولا برسله الذين بعثهم الله ‏رحمة للعالمين، مطالبًا قادة العالم وأصحاب القرارات الدولية بالعمل جديًّا على وضع ‏حد ‏للإرهاب الذي بات يهدد استقرار العالم‎.‎

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وعائلاتهم، ولدولة نيجيريا - قيادة وشعبًا - ‏سائلًا المولى - عز وجل - أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏​