الأزهر يدين هجوم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية "بيمي" في نيجيريا

مصراوي Masrawy
04:16 م السبت 26 ديسمبر 2020
كتب- محمود مصطفى:
أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي البغيض، الذي شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قرية "بيمي" في ولاية "بورنو" النيجيرية ذات الأغلبية المسيحية؛ مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 10 أشخاص وإصابة آخرين.
وأكد الأزهر - في بيان اليوم - أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب والخوف في قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
وشدد على أن الاعتداء على النفس أو دور العبادة عمل إرهابي جبان لا يصدر إلا من نفوس تجردت من كل معاني الإنسانية والرحمة، ولم تضع اعتبارًا لأي تعاليم لدين سماوي أو خلق إنساني، ولم تؤمن بالله حق الإيمان ولا برسله الذين بعثهم الله رحمة للعالمين، مطالبًا قادة العالم وأصحاب القرارات الدولية بالعمل جديًّا على وضع حد للإرهاب الذي بات يهدد استقرار العالم.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وعائلاتهم، ولدولة نيجيريا - قيادة وشعبًا - سائلًا المولى - عز وجل - أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.