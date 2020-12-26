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الجيش النمساوي يتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ويوزعها على الولايات

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الجيش النمساوي يتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ويوزعها على الولايات الجيش النمساوي يتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ويوزعها على الولايات

مصراوي Masrawy

04:29 م السبت 26 ديسمبر 2020

فيينا- أ ش أ:

تسلمت القوات المسلحة النمساوية، السبت، 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا الجديد (فايزر – بيونتك)، حيث تتولى توزيعه على الولايات المختلفة استعداد لبدء التطعيم العام غدا الأحد في النمسا بالتزامن مع جميع دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، السبت، إن القوات المسلحة تتولى إعادة تعبئة اللقاح وتخزينه عن درجة حرارة من 70 إلى 80 درجة تحت الصفر، ثم تحديد حصة كل ولاية وتسليمه الى السلطات المحلية بها .

وأضافت الوزيرة أن اللقاح الجديد حصل على موافقة كل من السلطات المحلية والجهات الصحية الرسمية .

وأشارت إلى أن الجيش النمساوي - كان ولا يزال - يلعب دورا رئيسيا في جهود مواجهة أزمة جائحة كورونا.

كانت وزيرة الدفاع عقدت اجتماعا تحضيريا - في وقت سابق - مع حكام الولايات الكبري، وفي مقدمتهم ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة فيينا ويوهانا ميكل لايتل حاكم ولاية النمسا السفلي لتنسيق الجهود فى توزيع اللقاح.

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