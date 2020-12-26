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مأساة في ولاية أمريكية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد

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مأساة في ولاية أمريكية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد مأساة في ولاية أمريكية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

04:28 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت السلطات في ولاية أركنساس الأمريكية يوم الجمعة، العثور على عدد من الضحايا يعتقد أنهم من عائلة واحدة عشية عيد الميلاد.

ووفق "فوكس نيوز" الأمريكية، عُثِر على عدة أفراد مقتولين حوالي الساعة الخامسة صباح أمس الجمعة، في مقاطعة آرك بمدينة أتكينز باركنساس.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة المدينة للصحفيين، إن المأساة ضربت المقاطعة في عيد الميلاد، وتم إرسال رجال الشرطة إلى مقر إقامة الأسرة بسبب جريمة قتل محتملة، وعند وصولهم لاحظوا وجود خمسة قتلى يبدو أنهم من نفس العائلة.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الجريمة.

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