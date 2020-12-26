اليابان تحظر دخول كل الوافدين غير اليابانيين حتى نهاية يناير

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مصراوي Masrawy

طوكيو- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ ترتيبات لحظر كل الوافدين الجدد، من الجنسيات غير اليابانية من مختلف أنحاء العالم مبدئيا اعتبارا من 28 ديسمبر وحتى نهاية يناير.

وذكرت شبكة "نيبون تي في" التلفزيونية، السبت، أن المواطنين اليابانيين وغير اليابانيين الذين يعيشون في البلاد ويقومون برحلات عمل إلى الخارج سوف يخضعون لفترة عزل ذاتي تستمر 14 يوما، مضيفة أنهم حاليا مستثنون.

وبحسب وكالة بلومبرج، سجلت العاصمة اليابانية طوكيو السبت رقما قياسيا جديدا بحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، بلغ 949 فيما ناشدت سلطات طوكيو السكان البقاء في المنزل، وفقا للبيانات التي أعلنتها حكومة العاصمة طوكيو.