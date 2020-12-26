أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط

Print
إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط

مصراوي Masrawy

04:17 م السبت 26 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكسية بأسيوط، إلغاء الاحتفالات الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من المستجد.

وقال الأنبا أندراوس، إنه تقرر استمرار القداسات المعتادة والأنشطة الكنسية الحالية وفق النظام المتبع بالحجز المسبق قبل الحضور بالكنائس التابعة للإيبارشية.

وأعلنت إيبارشة القوصية وإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، تعليق كافة الخدمات والأنشطة وإلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إطار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية