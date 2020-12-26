إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكسية بأسيوط، إلغاء الاحتفالات الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا أندراوس، إنه تقرر استمرار القداسات المعتادة والأنشطة الكنسية الحالية وفق النظام المتبع بالحجز المسبق قبل الحضور بالكنائس التابعة للإيبارشية.

وأعلنت إيبارشة القوصية وإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، تعليق كافة الخدمات والأنشطة وإلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إطار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.