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سنودن الأمريكي يُرزق يمولود في منفاه الروسي

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سنودن الأمريكي يُرزق يمولود في منفاه الروسي سنودن الأمريكي يُرزق يمولود في منفاه الروسي

مصراوي Masrawy

03:55 م السبت 26 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

رُزِقَ إدوارد سنودن، مسرب المعلومات السرية من وكالة الأمن القومي الأمريكية، بمولود في منفاه في .

ونشرت ليندساي زوجة الموظف السابق في الوكالة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع زوجها وهي تحمل على ذراعها مولودها.

وكتبت ليندساي" عيد ميلاد سعيد يا بني".

وكتب سنودن على تويتر معلقا على ميلاد ابنه: "أعظم هدية هي الحب الذي نتشاركه".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، قال محامي سنودن إن الأم ووليدها يتمتعان بحالة صحية ممتازة.

وقد حصل المولود تلقائيا على الجنسية الروسية.

يذكر أن روسيا منحت سنودن (37 عاما) وزوجته حق اللجوء.

ودخل سنودن دائرة الضوءفي عام 2013 عندما سرب للصحافة معلومات سرية للغاية حول برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية وشريكتها وكالة الاستخبارات البريطانية (جي سي إتش كيو).
وترددت أصداء الكشف حول العالم، وأدت إلى قيام الوكالة الأمريكية بتعديل تقنيات المراقبة الخاصة بها.

وكان سنودن أفاد بأنه كان في طريقه للهرب إلى الإكوادور عن طريق هونج كونج لكنه علق في مطار موسكو بعد أن ألغت السلطات الأمريكية جواز سفره.

ويسعى سنودن وزوجته إلى الحصول على الجنسية الروسية ، بينما أكدا عدم رغبتهما في التخلي عن الجنسية الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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