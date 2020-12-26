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تموين المنيا: تحرير 71 مخالفة في حملة على الأسواق والمخابز

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تموين المنيا: تحرير 71 مخالفة في حملة على الأسواق والمخابز تموين المنيا: تحرير 71 مخالفة في حملة على الأسواق والمخابز

مصراوي Masrawy

04:09 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنيا – محمد النادي:

حررت مديرية في محافظة المنيا، 71 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية والأسواق داخل مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له، اليوم السبت، إنه جرى تحرير 71 مخالفة تموينية منها 52 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز البلدية، و19 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (منتجات منتهية الصلاحية – بدون ترخيص -منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين)، وتحرير مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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