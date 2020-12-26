الصين.. تعديل في القانون يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عامًا

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كانت من 16 عامًا فما فوق

أقرت السلطات الصينية، اليوم السبت، تعديلاً في القانون الجنائي للبلاد يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عامًا في بعض "الحالات الخاصة".

وطبقاً لوسائل إعلام صينية، فإن التعديل نص على ضرورة تحميل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة"، مثل "القتل"، أو "التسبب في إصابة تفضي إلى الموت"، أو "إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل فائقة الوحشية"، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي.

قبل هذا التعديل كان سن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة في الصين هو 16 عامًا فما فوق، وأما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، فيواجهون المسؤولية الجنائية إذا ارتكبوا جرائم عنيفة وخطيرة، بما في ذلك "القتل العمد"، و"الإصابة المتعمدة"، و"الاغتصاب"، و"السرقة".الصين القانون الجنائي