بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الإمارات للمشاركة في "القمة الخليجية"

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أبو ظبي- أ ش أ:

تسلم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، رسالة موجهة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة رسمية للحضور والمشاركة في الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، الذي سيعقد بالعاصمة الرياض في الخامس من يناير المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، السبت، أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد في دبي ظهر اليوم الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج اوسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس، وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار والسعادة على الشعوب والدول الأعضاء.

وأكد حاكم دبي حرص الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس، وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.