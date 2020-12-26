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الرئيس اليمني: أهم أولويات الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

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الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيس اليمني: أهم أولويات الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

مصراوي Masrawy

03:41 م السبت 26 ديسمبر 2020

صنعاء- (د ب أ):

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي رئيس، السبت، ان أهم أولويات الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الاول هي مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز ايرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الحكومة بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، عقب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة.

وشدد هادي على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي للتحرك باتجاه المستقبل.

وقال هادي حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "صحيح أنكم قادمين من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة، ليكن همكم الوطن والمواطن اولاً واخيراً، فالوطن فوق الاحزاب وفوق الكل، ونحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد".

وأضاف "وهذه حكومة معظم أعضائها وجوه شابة، وعليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على مظاهر الدولة، وسمعة الدولة وهيبة الدولة ورمزية الدولة، ولا اريد ان أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة أن يصدر تصريح يضر بسمعة الدولة".

وأضاف: "نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، نريد يتعافى، نريد أمن يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن اساء فيها سيتم محاسبته وتغييره".

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