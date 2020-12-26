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أردوغان: لا مشاكل عصيّة على الحل لدينا مع أي دولة في المنطقة

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أردوغان: لا مشاكل عصيّة على الحل لدينا مع أي دولة في المنطقة أردوغان: لا مشاكل عصيّة على الحل لدينا مع أي دولة في المنطقة

مصراوي Masrawy

03:40 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "ليست لديها أي مشاكل، أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا، أو الولايات المتحدة، أو ، أو الصين، أو أي دول في المنطقة".

وأكد الرئيس التركي أن الأتراك "مستعدون للتحاور، والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات".

وأضاف الرئيس التركي: "كل تطور تشهده منطقتنا والعالم، يؤكد، ويعزز قوة وأهمية تركيا"، مشيرا إلى أن تركيا "ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا، واقتصاديا في النظام العالمي الجديد".

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