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اختل توازنها.. مصرع تلميذة سقطت من الطابق السادس في الغربية

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اختل توازنها.. مصرع تلميذة سقطت من الطابق السادس في الغربية اختل توازنها.. مصرع تلميذة سقطت من الطابق السادس في الغربية

مصراوي Masrawy

04:04 م السبت 26 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

لقيت تلميذة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق السادس بمنطقة شارع النادي في طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة ثان طنطا، بوصول" أيتن.ع. ا" 12 عامًا، تلميذة في الصف الثاني الإعدادي، مقيمة شارع النادي، إلى مستشفى طنطا مصابة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، ونزيف في المخ ولفظت أنفاسها في الحال.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد المجني عليها في شرفة البلكونة اختل توازنها وسقطت أرضًا ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها، وأثبتت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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