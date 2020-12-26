قتله تجار مخدرات.. خناقة تنتهي برصاصة في رأس "طابونة" بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم السبت، غموض العثور على جثة عامل بمنطقة مساكن الترعة الضمرانية بنجع حمادي، وبها طلق ناري في الرأس.

وتوصلت تحريات المقدم إسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، إلى أن المجني عليه أحمد محمد 25 عامًا وشهرته "طابونة" متزوج عرفيًا من ربة منزل، ويقطن معها وابنتها في وحدة سكنية بمنطقة مساكن الضمرانية، ونشبت بينه وبين ابنتها مشادات، اتصلت على إثرها بأشخاص من قرية الرزقة التابعة لابوتشت، تجمعهم تجارة في الأقراص المخدرة، وعندما حضروا أشهر أحد الجناة سلاح ناري في وجه المجني عليه وأطلق رصاصة صوبه، ما أسفر عن مقتله.

جرى التحفظ على الفتاة ووالدتها، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية.