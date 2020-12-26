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الفدان خسر 2000 جنيه.. "البحوث الزراعية" يكشف أسباب تراجع مساحات محصول الكتان

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الفدان خسر 2000 جنيه.. "البحوث الزراعية" يكشف أسباب تراجع مساحات محصول الكتان الفدان خسر 2000 جنيه.. "البحوث الزراعية" يكشف أسباب تراجع مساحات محصول الكتان

مصراوي Masrawy

03:20 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة أماني الرافعي، رئيس قسم بحوث محاصيل الألياف بمعهد البحوث الزراعية، إن المساحات المزروعة من محصول الكتان هذا العام تراجعت بمساحة بلغت 10 آلاف فدان، مقارنة بالعام الماضي المقدرة بـ23 ألف فدان، مشيرةً إلى أن الحصر النهائي لم يُرصد بعد.

وأضافت الرافعي، في تصريح خاص أدلت به "الرافعي" لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن المزراعين تعرضوا هذا العام لخسائر كبيرة في بيع المحصول؛ بسبب تراجع بيع الألياف في ظل انتشار جائحة ، التي تدخل في العديد من صناعات الملابس والزيوت، وإغلاق العديد من الأسواق العالمية، لافتةً إلى أن المصدرين عزفوا عن شرائه من الفلاحين بعد انهيار سعر التصدير من 33 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه.

وتابعت أن المزارع هو الأكثر تضررًا؛ حيث إن المصدرين يستطيعون تخزين كميات الكتان، لكن المزارع أنفق وحصد، مؤكدةً أن المزارعين باعوا المحصول بخسارة ألفَي جنيه في الفدان.

وأشارت الرافعي إلى أن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية هي مركز زراعة المحصول، منوهةً بأن المحصول غير شره للمياه وذو تكلفة محدودة.

يُزرع محصول الكتان بمحافظات عديدة، ويعتمد على وجود نحو 150 مصنعًا، بجانب شركة طنطا للكتان والزيوت التي تحصل على نحو 4 آلاف طن كتان سنويًّا.

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