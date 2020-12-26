حاويات وبضائع.. 20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

استقبلت موانئ محافظة بورسعيد، اليوم السبت، 20 سفينة حاويات وبضائع عامة، وذلك بحسب بيان صادر عن موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد البيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3، ومتواجد على الأرصفة 3، ومن المنتظر دخول 2، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول 2، كما سجل الميناء دخول 2 بضائع عامة وخروج واحدة ويتواجد على الأرصفة واحدة ثانية.

وأكدت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.