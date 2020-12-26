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4 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات المحامين الفرعية بالمنيا

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4 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات المحامين الفرعية بالمنيا 4 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات المحامين الفرعية بالمنيا

مصراوي Masrawy

03:26 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنيا- محمد النادي:

تقدم 4 مرشحين للتنافس على مقعد نقيب المحامين، و12 مرشحًا على مقاعد العضوية البالغ عددها 11 مقعدًا، في اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالمنيا.

وجرى فتح باب الترشح من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير من 9 صباحًا حتى 5 مساًء بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

وتقدم للترشح في اليوم الأول 4 مرشحين على مقعد النقيب هم مجدي رسلان، وعلاء حسن، وإبراهيم أبوعوف، وعلي الدلجاوي، بالإضافة إلى 12 مرشحًا على مقاعد العضوية.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة مجدي سخي، أن يبدأ تقديم الأوراق اليوم السبت، من المرشح بشخصه أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساًء.

وقررت اللجنة أيضًا، أن تتولى إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.

وكلّفت اللجنة، الأمين العام، بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بـ 15 يومًا على الأقل، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 7 فبراير 2021 بدلًا من 6 فبراير 2021.

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