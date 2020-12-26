أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

Print
"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين "طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16/ ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية محافظة حجة اليمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

شبكة عيون الإخبارية