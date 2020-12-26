بالصور.. محافظ سوهاج يكرم 24 طالبًا من حفظة القرآن الكريم

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، 24 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومنحهم شهادات التقدير والجوائز، بحضور ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع جمعية صحبة الخير.

وهنأ "الفقي" الطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به، وأن تنعكس آدابه وتعليماته على سلوك الفرد والمجتمع.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المكرمين منهم 8 طلاب بالمستوى الأول من حفظة القرآن الكريم، بينهم طالب من أوائل الجمهورية، و 8 طلاب بالمستوى الثاني من حفظة 20 جزءًا، و8 طلاب بالمستوى الثالث من حفظة 10 أجزاء.