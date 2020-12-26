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رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رجال الأعمال بنويبع لبحث مشاكل المنطقة

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رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رجال الأعمال بنويبع لبحث مشاكل المنطقة رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رجال الأعمال بنويبع لبحث مشاكل المنطقة

مصراوي Masrawy

03:05 م السبت 26 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، بمستثمري نويبع لبحث المشكلات التي تواجههم، ووضع الحلول المقترحة لها، تمهيدًا لرفع تقرير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال اللواء خالد فودة، إن منطقة نويبع طابا من المناطق الواعدة، والتي تحتاج تضافر كافة الجهود لإنقاذها وعودة السياحة لها، خاصة أن هناك إقبال من الشباب المصري والسائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بسياحة الكامب والتي تعد إحدى أنواع السياحة البيئية التي تسعى إليها دول العالم حاليًا.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه منطقة نويبع طابا، تكمن في بعض المحاور، أهمها "الطرق، وقلة أعداد السياحة الوافدة، والديون المتراكمة على المستثمرين، وتوقف عجلة الاستثمار".

وطالب المحافظ بضرورة تشغيل المنطقة الحرة التي جرى وضع حجر أساسها منذ أعوام، ولم يجري البدء في تنفيذها حتى الآن.

فيما قال المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة تعقد اجتماعًا موسعًا مع المستثمرين على مستوى 16 منطقة حرة، لطرح الرؤية لتشغيل واستثمار هذه المناطق، وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية للدولة.

وطالب رئيس هيئة الاستثمار، بوضع آليات وخطط محددة، مع اقتراح طرق وأساليب لتشغيل المنطقة الحرة بنويبع بمشاركة القطاع الخاص، لأن لدية رؤية بكل منطقة.

ودعا عدد من المستثمرين من نويبع لحضور اجتماع المناطق الحرة الذي سوف تحدده الهيئة في العام القادم.

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