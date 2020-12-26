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مستشار نمساوي يحذر من موجة كورونا ثالثة بأوروبا في 2021

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مستشار نمساوي يحذر من موجة كورونا ثالثة بأوروبا في 2021 مستشار نمساوي يحذر من موجة كورونا ثالثة بأوروبا في 2021

مصراوي Masrawy

03:29 م السبت 26 ديسمبر 2020

فيينا- (د ب أ):

توقع المستشار النمساوي زباستيان كورتس، حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا في أوروبا في العام المقبل يصحبها ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الجديدة.

وفي مقابلة مع الإذاعة النمساوية، قال كورتس، السبت، إن من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن النمساوية عاودت تشديد قيود كورونا في ثاني أيام عيد الميلاد وذلك بعد تخفيفها لمدة قصيرة بمناسبة العيد، وبموجب ذلك سيحظر على المواطنين الخروج من منازلهم، إلا لأسباب مقبولة، ومنها على سبيل المثال التريض والذهاب للتنزه فضلا عن الذهاب إلى العمل والتسوق والذهاب إلى الطبيب.

وستسري هذه القيود حتى السابع عشر من الشهر المقبل.

ورأى كورتس أن "الربع الأول من 2021 سيكون بالتأكيد تحديا جسيما لأوروبا، وستداهمنا الموجة الثالثة وستعاود أعداد العدوى ارتفاعها بشكل كبير في العديد من الدول الأوروبية".

وأضاف كورتس: "وبعد ذلك أتوقع حدوث هدوء مستمر في الوضع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبسبب الارتفاع المطرد في أعداد الأشخاص الذين سيأخذون اللقاح، وأتوقع أن نتمكن أن نعود إلى الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة في الصيف".

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مصراوي Masrawy

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