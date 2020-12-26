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ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد "عزل كورونا"

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ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد "عزل كورونا" ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد "عزل كورونا"

مصراوي Masrawy

03:28 م السبت 26 ديسمبر 2020

باريس- (د ب أ):

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريدجيت، إلى المقر الرئاسي بقلعة بريجانسون المطلة على البحر المتوسط، حسبما اعلن المكتب الرئاسي في باريس، السبت.

وكان الرئيس الفرنسي (43 عاما) أصيب بالفيروس في منتصف الشهر الجاري.

وبعد سبعة أيام من العزل، تمكن ماكرون من مغادرة المقر الواقع على اطراف حدائق فيرساي قبل عيد الميلاد.

وكانت فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة قد تضررت بشدة جراء جائحة . وبحسب السلطات، توفى أكثر من 62 ألف مصاب بكورونا.

ولم يتم الإعلان عن المدة التي سوف يقضيها الثنائي في المقر الواقع بين تولون وسان تروبيه.

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