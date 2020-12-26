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أوغندا: مقتل 24 شخصًا جراء انقلاب قارب في بحيرة

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أوغندا: مقتل 24 شخصًا جراء انقلاب قارب في بحيرة أوغندا: مقتل 24 شخصًا جراء انقلاب قارب في بحيرة

مصراوي Masrawy

03:28 م السبت 26 ديسمبر 2020

كامبالا- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الأوغندية، السبت، إلغاء عملية بحث عن المزيد من الجثث، بعدما انقلب قارب الأسبوع الماضي في بحيرة بشمال غرب البلاد ،مااسفر عن مقتل 24 شخصا.

وقال آلان هاكيزا، المتحدث باسم شرطة منطقة ألبرتين لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) عبر الهاتف، إن القارب الذي كان يقل 45 شخصا انقلب الثلاثاء الماضي بالقرب من قرية سونجالينجا، المطلة على بحيرة ألبرت في المنطقة الغنية بالنفط بالبلاد، على الحدود مع الكونغو فيما نجا 21 شخصا.

وأضاف: "لقد انتشلنا 23 جثة ولدينا 21 ناجيا، وألغينا عملية البحث لأنه ليس لدينا المزيد من المطالبات بالبحث عن ناجين. ونشك أن الوزن الزائد والطقس السيء هما السبب وراء وقوع الحادث. وكان من المفترض أن يقل القارب 40 شخصا".

ويلقي المئات من الأشخاص حتفهم سنويا في بحيرات أوغندا وتلقي السلطات باللائمة في الحوادث على الطقس السيء وزيادة عدد الركاب وعدم قيام قوات شرطة المسطحات المائية بدوريات

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