سلطنة عمان تبدأ غدا حملة للتطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

مسقط- أ ش أ:

تبدأ سلطنة عمان رسميا، غدا الأحد، حملة وطنية للتطعيم بلقاح "فايزر/ بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن المرحلة الأولى من التطعيم تستهدف الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض ومنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

كانت الدفعة الأولى من اللقاح المُضاد لكورونا قد وصلت أول أمس إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي، ووضعت وزارة الصحة إستراتيجية للتطعيم تغطي 60% من السكان تُقسم على عدة مراحل، ستغطي المرحلة الأولى 20 % من النسبة المستهدفة بسبب محدودية التوريد في الفترة الحالية.

ولا توجد صيغة قانونية لجعل اللقاح إجباريًا وسيكون أخذه بدافع من قناعة الأفراد في المجتمع مدعومًا بالتوعية وحفز الشعور بالمسؤولية والواجب الوطني.