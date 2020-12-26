أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سلطنة عمان تبدأ غدا حملة للتطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا

Print
سلطنة عمان تبدأ غدا حملة للتطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا سلطنة عمان تبدأ غدا حملة للتطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

03:22 م السبت 26 ديسمبر 2020

مسقط- أ ش أ:

تبدأ سلطنة عمان رسميا، غدا الأحد، حملة وطنية للتطعيم بلقاح "فايزر/ بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن المرحلة الأولى من التطعيم تستهدف الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض ومنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

كانت الدفعة الأولى من اللقاح المُضاد لكورونا قد وصلت أول أمس إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي، ووضعت وزارة الصحة إستراتيجية للتطعيم تغطي 60% من السكان تُقسم على عدة مراحل، ستغطي المرحلة الأولى 20 % من النسبة المستهدفة بسبب محدودية التوريد في الفترة الحالية.

ولا توجد صيغة قانونية لجعل اللقاح إجباريًا وسيكون أخذه بدافع من قناعة الأفراد في المجتمع مدعومًا بالتوعية وحفز الشعور بالمسؤولية والواجب الوطني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية