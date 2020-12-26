وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية عبدالحليم محمود "إحدى قرى حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرية عبدالحليم محمود بمركز أبوالمطامير وهي إحدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع شعراوي وآمنة بعض المشروعات الجارية في القرية ومنها أعمال رصف الطرق وإنشاء كباري ومبنى إداري وملعب خماسي بمركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء خزان تحلية ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب ورفع كفاءة 14 منزلا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 40 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على أن مبادرة حياة كريمة هي جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن تلك المبادرة هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس السيسي على مدار السنوات الست الماضية، والتي ساهمت في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجاً بكافة المحافظات.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت نجاحا كبيرا حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن البحيرة ومن خلال الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد على أن كافة الأعمال والمرحلة الأولى شهدت تنسيقا كاملا مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

وتابع آمنة: كما تم خلال أكتوبر الماضي إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" لتشمل 375 تجمعا ريفيا

لتنفيذ 1592 مشروعا باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر بالإضافة إلى محافظة البحيرة.

وشهدت قرية عبدالحليم محمود رفع كفاءة الشوارع الداخلية بها بداية من الطريق الصحراوي إنشاء كوبري جديد لربط قرية عبدالحليم بقرية آدم ورصف الطريق الرئيسي المؤدي للقرية بداية من الطريق الصحراوي بطول 8.5 كم.

كما تم ترميم الشارع الرئيسي داخل القرية والمار بالمدرسة ومركز الشباب بطول تقريبي 800 م، ورصف الطريق الرئيسي أمام القرية بطول 1 كم، حيث يصل عدد الأمتار الطولية التي تم رصفها ببرنامج المبادرة لـ 8500 م، وتزويدها بـ 70 عمود إنارة، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (شبكة بطول 8700 متر) وتوصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل.

وتم إنشاء مركز شباب بالقرية وكوبري لربط قريتي عبدالحليم محمود وقرية آدم الأم بتكلفة 1.3 مليون جنيه وبعرض 8.4 متر لخدمة أهالي القريتين والقرى المجاورة.

وخلال الزيارة التقى اللواء محمود شعراوي ومحافظ البحيرة بعدد من المواطنين وأهالي القرية الذين قدموا الشكر والتحية لرئيس الجمهورية على مبادرته "حياة كريمة"، والتي تؤكد أن جميع أبناء الشعب المصري في قلب وفكر الرئيس واهتمامه الدائم بهم وتوفير كافة مقومات الحياة لهم وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.