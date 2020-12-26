بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالدقهلية.

كان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغاً من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم ) باكتشافها سرقة (بعض المصوغات الذهبية، مبالغ مالية) من داخل الشقة محل سكنها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ومركز المنصورة – لأحدهم معلومات جنائية)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات المساكن ( بأسلوب المفتاح المصطنع).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.. وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب (5 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها في تلك الوقائع.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.