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تعيين المستشارة سمر المنوفي مديرا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة

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تعيين المستشارة سمر المنوفي مديرا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة تعيين المستشارة سمر المنوفي مديرا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة

مصراوي Masrawy

03:01 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا اليوم السبت، بتعين المستشارة سمر عصام الدين المنوفي، نائب رئيس الهيئة مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن اختيار المستشارة سمر عصام الدين المنوفي لشغل هذه الوظيفة إعمالًا لمبدأ الكفاءة والجدارة، وفي إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.

المستشارة سمر المنوفي، حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1992، حيث التحقت بالنيابة الإدارية عام 1994وعملت بالنيابة الإدارية الجيزة القسم الأول، ثم تدرجت بالعمل في عدد من نيابات القاهرة المختلفة، ثم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، حتى اليوم لتكليفها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بمحافظة القاهرة.

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