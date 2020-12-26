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بزعم تعيينهم.. ضبط موظفة استولت على أموال المواطنين في المنيا

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بزعم تعيينهم.. ضبط موظفة استولت على أموال المواطنين في المنيا بزعم تعيينهم.. ضبط موظفة استولت على أموال المواطنين في المنيا

مصراوي Masrawy

02:48 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على موظفة استولت على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية في محافظة المنيا.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من (إحدى المواطنات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا، وأخرى)، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إلحاقهما بإحدى الوظائف الحكومية، مدعية علاقاتها ونفوذها بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أفادت تحـــريـــات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة، وقيام (موظفة بإحدى الجهات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنيا ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعها الوظيفي وقدرتها على إلحاقهم بوظائف في الجهــات الحـكومية المختلفة ( خلافاً للحقيقة) وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكيتان زاعمةً مقدرتها على تعيينهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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