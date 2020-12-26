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التحالف العربي: باليستي حوثي سقط داخل الأراضي اليمنية

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التحالف العربي: باليستي حوثي سقط داخل الأراضي اليمنية التحالف العربي: باليستي حوثي سقط داخل الأراضي اليمنية

مصراوي Masrawy

03:00 م السبت 26 ديسمبر 2020

الرياض- أ ش أ:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، السبت، صاروخاً بالستيا من محافظة عمران وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة الجوف.

وأكد العميد الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء - استمرار المليشيا الحوثية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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