الأنبا لوكاس: تعليق الخدمات والأنشطة بأبنوب والفتح وأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

قرر الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، اليوم السبت، تعليق الخدمات والأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد الصباحية؛ في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا لوكاس، إنه تقرر حضور المواطنين القداسات بالحجز المسبق وبعدد محدود مع الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين المصلين، وأن تكون المعمودية قاصرة على أسرة الطفل المعمد، وصلاة الجنازة على أسرة المتوفي.

وأشار أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، إلى أن صلاة الإكليل يكون الحضور في حدود 25 فردًا، أما قداس ليلة رأس السنة الميلادية فتكون صلاة رفع بخور عشية بحضور الأب الكاهن والشمامسة، وبالنسبة لصلوات قداس عيدي الميلاد والغطاس المجيد، سوف يصدر قرار من المطرانية بخصوصهما.