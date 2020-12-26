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الداخلية: خلافات زوجية وراء شائعة اختطاف ربة منزل في عين شمس

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الداخلية: خلافات زوجية وراء شائعة اختطاف ربة منزل في عين شمس الداخلية: خلافات زوجية وراء شائعة اختطاف ربة منزل في عين شمس

مصراوي Masrawy

02:40 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باختطاف ربة منزل بالقاهرة، وتبين تركها المنزل بسبب خلافات أسرية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن قيام أحد الشباب بالاستغاثة لاختطاف والدته حال تواجدها بميدان الحلمية بدائرة قسم شرطة عين شمس وغلق هاتفها المحمول.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من التوصل لصاحب الفيديو وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، ووالدته – ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) .

وباستدعائهما وسؤالهما قررت والدته بوجود خلافات زوجية بينها وبين والده، فقامت على آثرها بالسفر إلى محافظة بورسعيد والإقامة لمدة يومين بأحد الفنادق (دون علم زوجها أو نجلها)، وعقب مشاهدتها للفيديو قامت بالعودة، وتوجهت للإقامة لدى صديقتها، (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية)، وأيد نجلها ذلك، وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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