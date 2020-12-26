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خادم الحرمين يوجه الدعوة لرئيس الإمارات للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون

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خادم الحرمين يوجه الدعوة لرئيس الإمارات للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون خادم الحرمين يوجه الدعوة لرئيس الإمارات للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون
سلمها الأمين العام للمجلس وجرى استعراض سبل دفع عجلة التعاون  والتنسيق

خادم الحرمين يوجه الدعوة لرئيس الإمارات للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال استقباله ، في دبي ، اليوم ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس، وصولاً إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار على الشعوب والدول الأعضاء .

وأكد حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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