أسقف القوصية ومير: إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

قرر الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، إلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية يوم 31 ديسمبر الجاري، والاكتفاء بالقداسات الصباحية يوم الجمعة الأول من شهر يناير 2021، تجنبًا للتجمعات.

وقال الأنبا توماس، إنه تقرر استمرار إقامة القداسات بنسبة حضور لا تتعدى 10% من استيعاب الكنيسة، وتنظم كل كنيسة تابعة للإيبارشية حضور القداسات لأفرادها، بحسب ظروف واستيعاب كل كنيسة مع الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين المصلين.

وأشار أسقف القوصية ومير، إلى استمرار تسبيحة كيهك يوم السبت من السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، على إلا يزيد نسبة حضور المصلين عن 10% من استيعاب الكنسية، واستمرار تعليق السهرة الكيهكية، مشيرًا إلى متابعة الوضع العام ودراسة ما يجب اتخاذه من إجراءات بخصوص الاحتفال بعيد الميلاد بما يحفظ سلامة وأمان المواطنين.

ودعا الأنبا توماس، المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التوجه للكنائس.