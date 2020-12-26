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غدا.. الأمانة العامة بمجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

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غدا.. الأمانة العامة بمجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام غدا.. الأمانة العامة بمجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy

02:47 م السبت 26 ديسمبر 2020

القاهرة- أ ش أ:

تستأنف لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي) ، اعتبارا من غد /الأحد/، على مدار ثلاثة أيام، وذلك لاستخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم.

وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن لجان الاستقبال تتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة حرصا على سلامة النواب، وستقوم باستقبال النواب وفقا للآتي : يوم الأحد 27 ديسمبر : استقبال نواب (5) محافظات هي: ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومرسى مطروح) بإجمالي 90 نائبا.

وأضاف أن يوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي: ( بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ)، بإجمالي 108 نواب، والثلاثاء 29 ديسمبر سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا ، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء)، بإجمالي 86 نائبا.​

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