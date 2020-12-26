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"الآثار": بدء فعاليات ورشة العمل الأولى حول ترميم وصيانة "المومياوات"

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"الآثار": بدء فعاليات ورشة العمل الأولى حول ترميم وصيانة "المومياوات" "الآثار": بدء فعاليات ورشة العمل الأولى حول ترميم وصيانة "المومياوات"

مصراوي Masrawy

02:46 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

بدأت اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل الأولى حول "التحنيط والمنهجية العلمية لفحص وتحليل وصيانة مومياوات المخازن المتحفية"، والتي تنظمها إدارة ترميم مومياوات المخازن المتحفية، تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار، وذلك عبر عبر تقنية "زووم".

وقال رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم الدكتور مصطفى عبد الفتاح - خلال افتتاحه فعاليات الورشة - إن ورشة العمل تبحث موضوعا مهما خاصا بكيفية التعامل مع المومياوات وطرق فحصها، كما تعرض كافة الخطوات العلمية التي يحتاجها المرمم للتعامل مع المومياوات، مشيرا إلى أن الورشة يُحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين والأجانب.

وأضاف عبد الفتاح أن تلك الورشة يشارك فيها أكثر من 20 متدربًا؛ سيحصلون على المعلومات الأكاديمية الخاصة بطرق ترميم المومياوات ليكونوا بمثابة نواة أساسية للتعامل مع المومياوات التي تميز الحضارة المصرية القديمة وتكشف عظمة القدماء المصريين.

وأشاد بالجهد والأنشطة التي تبذلها إدارة ترميم المومياوات برئاسة الدكتورة رانيا أحمد علي، في جميع محافظات ، من الإسكندرية وحتى أسوان؛ من خلال تنظيم سلسلة من الدورات العلمية المتخصصة؛ لرفع كفاءة وتدريب المرممين المصريين من خلال دورات وورش عمل "أونلاين" بجانب التدريب العملي.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا أحمد مدير إدارة ترميم مومياوات المخازن المتحفية ، إن تلك الورشة ستستمر لمدة شهر، بواقع محاضرة كل يوم أحد، لافتة إلى أنه نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب وتيسيرا على العاملين من المحافظات تم تنظيم تلك الورشة بنظام "أونلاين".

وأضافت أحمد أن الورشة تتضمن مجموعة من المحاضرات تلقي الضوء على أساليب التحنيط والطرق العلمية للفحص والتحليل وطرق صيانة المومياوات.

وأشارت إلى أنه يُحاضر بالورشة كوكبة من عملاقة الآثار، في مقدمتهم الدكتور رمضان حسين أستاذ علم المصريات بجامعة "توبجين" الألمانية، والدكتور أيمن وزيري، رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة الفيوم، والدكتور عبد الرحمن السروجي، أستاذ ترميم الآثار العضوية بكلية الآثار بجامعة الفيوم، والدكتورة مروة عبد الرازق محمود، مدير قسم التسجيل والتوثيق وإدارة المجموعات الأثرية بالمتحف المصري، والدكتور ريكاردو أورتيجا، المدرس بمعهد التدريب المهني الإسباني في علوم الطب الشرعي.​

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