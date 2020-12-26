"المحامين" تبدأ تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجالس النقابات الفرعية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، صباح اليوم السبت، تلقي أوراق المترشحين لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، قررت من قبل أن تتولى إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم وأنه تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.

وأشارت اللجنة، إلى تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021.​