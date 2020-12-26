بطريرك الكاثوليك ونائبه يترأسان مراسم السيامة الإنجيلية لشماس 9 يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مراسم السيامة الإنجيلية للشماس الإكليريكي وسيم حنا، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومن المقرر أن تقام صلاة القداس الإلهي في السادسة من مساء يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول للأقباط الكاثوليك بالخصوص.

وترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر بالقاهرة، بمشاركة جميع الاساقفة وآباء الكلية الأكليريكية، وفريق خورس الشمامسة، ورعاة الكاتدرائية وفريق الشمامسة، وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قد ترأس القداس الاحتفالي بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعهد التربية الدينية بالسكاكيني، الذي تم تأسيسه منذ 50 عامًا، بكنيسة القلب المقدس بالقاهرة، في ديسمبر الماضي.​