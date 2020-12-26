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الصحافة والتعليم والصحة.. نواب بتنسيقية الأحزاب يكشفون عن أبرز الملفات تحت القبة

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الصحافة والتعليم والصحة.. نواب بتنسيقية الأحزاب يكشفون عن أبرز الملفات تحت القبة الصحافة والتعليم والصحة.. نواب بتنسيقية الأحزاب يكشفون عن أبرز الملفات تحت القبة

مصراوي Masrawy

02:33 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن ملفَّي التعليم والصحة من أهم أولوياته تحت قبة مجلس النواب، مشددًا على ضرورة التوعية بأهمية صحة المواطن والإجراءات الاحترازية في هذا الصدد.

وأضاف رمزي، في تصريحات أدلى بها على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، اليوم السبت، أنه يعتزم عمل حملات توعوية في الملفَّين؛ لا سيما لتزامن جائحة كورونا في هذا التوقيت، مشددًا على ضرورة التوعية بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد رمزي بالاستقبال الحافل الذي نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب.

بينما قالت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تعتزم أن تفتح عددًا من الملفات تحت القبة؛ أهمها في ما يخص خدمات الصرف الصحي في القرى، وقصور الثقافة بكل قرية أيضًا؛ فهي أمر مهم للوصول بالثقافة إلى كل النجوع بطريقة مجانية، وهو ما توفره قصور ودور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت جبر عقب استلامها كارنيه عضوية البرلمان أن مشكلات الصحافة القومية على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان، مشددة على أنها ستبذل قصارى جهدها لتفعيل المادة ٦٩ من الدستور بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية.

وأشارت النائبة إلى أن ملف الثقافة والإبداع الفني والفكري ضمن أولوياتها، على أن تعمل جاهدة للتقدم بأي تشريع يزيد من مساحات الإبداع واستخدام كل الأدوات الرقابية في هذا الصدد.

وأشارت جبر إلى أن الاستقبال جيد جدًّا وأكثر من رائع، والذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة الأمين العام المستشار محمود فوزي، واصفةً ما شاهدته داخل أروقة البرلمان بأنه استقبال حافل وهائل أبهج النواب.

قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن ملف الرياضة بالمحافظات الحدودية على رأس أولويات عمله تحت قبة البرلمان، مضيفًا أنه سيطالب وزارة الرياضة بعدم إخضاع ميزانية مراكز شباب والرياضة بالمحافظات الحدودية للكثافة السكانية.

وتابع يونس، في تصريحات أدلى بها على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، بأنه يعتزم اتخاذ كل الإجراءات النيابية في هذا الملف، مشددًا على ضرورة الاهتمام بشباب المحافظات الحدودية؛ فهم كتلة عظيمة يمكن توظيفها لصالح الوطن، مشيرًا إلى ضرورة وضع اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية وسكانها من كل النواحي الرياضية والتعليمية، وغيرهما، مشيدًا بالاستقبال الحافل الذي نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة الأمين العام للمجلس.

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