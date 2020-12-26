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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، اليوم السبت، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وتمكنت من ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4.97 طن مصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 5 طن ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

وفى الجيزة، تم ضبط 2.29 طن سكر حر وأرز ومكرونة مدون عليها علامات تجارية وهمية بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1.75 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، تمهيداً للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت قيمتها بـ 9537 جنيه، و607 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، و3 ماكينة صرف خبز بلدى مدعم و7800 جنيه من متحصلات بيع الخبز البلدي المدعم، بحوزة قائد سيارة وآخرين بمحافظة الشرقية.

وفى الإسكندرية، تم ضبط 4.6 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، تمهيداً للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت قيمتها بـ 25070 جنيه، بحوزة قائد سيارة .

وفى المنوفية، تم ضبط المدير المسؤول عن محطة لتعبئة الغاز الصب لتصرفه في 132 طن غاز صب قدرت بــ 686400 جنيه، عدم إثبات فاتورة بـ 20.5 طن غاز صب قدرت بقيمة 106600 جنيه.

وفى الشرقية، تم ضبط 3 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية.

كما تم ضبط 4 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية.

وفى القاهرة والجيزة، تم ضبط 16 قضية بإجمالي مضبطات 70188عبوة مكملات غذائية، وقهوة خضراء، وعطور 3754 قطعة ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية وساعات و150 كجم بروتين غذائي، بدون مستندات مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.